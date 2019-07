Mange fanget i brennende bygning i Mumbai

Flere titall mennesker er fanget i et høyhus som står i brann i Mumbai i India. Bygningen huser blant annet kontorene til et statseid teleselskap.

14 brannbiler var mandag på plass ved den ni etasjer høye bygningen, som ligger i Bandra-området i Mumbai.

Indisk fjernsyn viser bilder av mennesker som knuser vinduer og som vinker til brannfolkene for å bli evakuert.

Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller omkomne.

En kvinne som er reddet ut, sier at 30 til 40 mennesker fortsatt venter på å bli evakuert. Minst to av etasjene er fulle av røyk.

TV-kanalen NDTV anslår at 100 mennesker er fanget på bygningens terrasse, mens kanalen Times Now melder at 50 mennesker ennå ikke har kommet seg ut.

