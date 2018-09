Mange pågrepet under protester ved Istanbuls nye flyplass

Tyrkisk politi har pågrepet 500 mennesker som har protestert mot dårlige arbeidsforhold og arbeidsulykker under byggingen av Istanbuls tredje flyplass.

Sikkerhetsstyrkene slo ned på demonstrasjonene på byggeplassen for andre dag på rad lørdag. 20 ble pågrepet, og totalt er 500 personer blitt pågrepet i forbindelse med protestene, ifølge et tyrkisk fagforbund.

Demonstrantene er sinte på grunn av dødelige arbeidsulykker og dårlige arbeidsforhold. Protestene fortsatte lørdag kveld på tross av pågripelsene. Fredag brukte politiet tåregass og vannkanoner mot arbeiderne.

Tyrkiske myndigheter håper at flyplassen skal bli verdens største når den står ferdig. Selskapet som står for byggingen og driften, Istanbul Grand Airport, publiserte tidligere i uken en pressemelding der det heter at ledelsen har møtt arbeiderne og lovet å ta grep for å løse deres problemer raskt.

(©NTB)

Mest sett siste uken