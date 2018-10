Mange trekker seg fra saudiarabisk konferanse

En høyprofilert saudiarabisk investeringskonferanse risikerer å bli en fiasko etter at flere viktige deltakere har trukket seg på grunn av Khashoggi-saken.

Verdens næringslivselite nøler med å delta på investeringskonferansen i Riyadh 23.–25. oktober etter at journalisten Jamal Khashoggi forsvant.

Verdensbankens president Jim Yong Kim har meldt avbud, og både CNN, Financial Times, Bloomberg og CNBC har trukket seg som mediesponsorer for konferansen, skriver avisa The Guardian fredag.

Etter at saudiarabiske Khashoggi gikk inn på sitt hjemlands konsulat i Istanbul 2. oktober, er han blitt sporløst borte. Ikke navngitte tyrkiske tjenestemenn har sagt at han ble drept og partert samme dag.

Prosjekter satt på hold

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman trenger store utenlandske investeringer for å realisere sitt hjertebarn «Visjon 2030», som skal gi oljelandet en rekke nye bein å stå på. Men nå revurderer flere av verdens fremste næringslivsledere sitt forhold til det autoritære regimet.

Den britiske milliardæren Richard Branson, som grunnla Virgin Group, innstilte fredag alle forretningsforbindelser med landet.

– Hvis det som etter sigende har skjedd i Tyrkia i forbindelse med journalisten Jamal Khashoggis forsvinning, viser seg å være sant, vil det helt klart endre muligheten for alle oss i Vesten til å gjøre forretninger med Saudi-Arabia, heter det i en uttalelse fra Branson.

Så lenge etterforskningen pågår trekker han seg som direktør fra to turistprosjekter i Saudi-Arabia. Han innstiller også diskusjonene om en mulig saudiarabisk investering i romfartsselskapene Virgin Galactic og Virgin Orbit.

Dropper trolig tale

Også Ubers toppsjef Dara Khosrowshahi sier han vurderer å avlyse reisen til Riyadh neste uke. Han er en av talerne på konferansen, i likhet med toppsjefen i JPMorgan Chase, Jamie Dimon og USAs finansminister Steven Mnuchin.

– Vi følger situasjonen tett, og hvis det ikke dukker opp fakta som gjør at saken ser svært annerledes ut, vil jeg ikke delta på konferansen i Riyadh, sa Khosrowshahi fredag.

Andre ledere, som toppsjefen i tyske Siemens Joe Kaeser, planlegger fortsatt å delta.

Blant de første som trakk seg var New York Times. Siden har en rekke andre medier gitt beskjed om at de ikke kommer. Journalister fra CNN skulle blant annet ha ledet flere paneldebatter, men disse er avlyst.

Ingen bevis

Det er foreløpig ikke lagt fram noen bevis for at Khashoggi er drept, men Saudi-Arabia har heller ikke lagt fram bevis for at han er i live. Landets myndigheter avviser anklagene og hevder at Khashoggi forlot konsulatet samme dag som han gikk inn. Landet har imidlertid ikke kunnet legge fram overvåkingsbilder som viser dette, slik Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har krevd. I stedet er det blitt meldt at opptakene fra kameraene den aktuelle dagen er blitt fjernet.

Saken har satt Tyrkia i et vanskelig dilemma. Saken oppfattes som en sterk provokasjon, men Tyrkia har også økonomiske interesser å passe på og ønsker nødig å komme på kant med den mektige oljestaten.

Felles etterforskning?

Torsdag opplyste en talsmann for Erdogan at Tyrkia og Saudi-Arabia skal etablere en felles arbeidsgruppe som skal se på Khashoggi-forsvinningen, og fredag ankom en saudiarabisk delegasjon Tyrkia. Samme dag meldte Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå SPA at Saudi-Arabia ser fram til at eksperter fra begge land skal undersøke omstendighetene rundt Jamal Khashoggis forsvinning sammen.

Saudiarabiske myndigheter har kommet med få uttalelser om saken. Fredag uttalte imidlertid landets ambassadør til Storbritannia til BBC at saudiarabiske myndigheter er «bekymret» for Khashoggi.

