Mangkhut treffer Kina mens dødstallet på Filippinene stiger

Minst 28 mennesker er bekreftet omkommet etter at den kraftige tyfonen Mangkhut raste over Filippinene lørdag, ifølge nyhetsbyrået AP. Nå har den nådd Kina.

Lørdag lå det offisielle dødstallet på tolv, men søndag morgen har det mer enn doblet seg, ifølge nyhetsbyrået AP.

De fleste av dødsfallene skyldes flom og jordskred. 20 av dødsfallene fant sted i den nordlige regionen Cordillera. Her omkom blant annet en familie på seks da huset deres i byen Baguio ble tatt av et jordskred. Det samme skjedde med et familiehus i provinsen Nueva Vizcaya, hvor fire mennesker mistet livet.

Tyfon og orkan er ulike navn på samme type uvær. Mangkhut er det kraftigste tropiske uværet noe sted i verden så langt i år.

Søndag vil president Rodrigo Duterte besøke de nordlige provinsene for å danne seg en oversikt over skadene ekstremværet har forårsaket.

Mangkhut traff den nordlige delen av øya Luzon på Filippinene natt til lørdag lokal tid. Vindkastene ble målt til 70 meter per sekund. Da tyfonen blåste seg videre fra landet lørdag kveld, var vindstyrken på 44 meter per sekund.

Tyfonen har nå nådd land i Kina og går direkte i retning Hongkong. Kinesiske myndigheter har advart at dette kan bli det verste uværet som treffer landet i år, og varsler om stormflo og oversvømmelser. Mange tusen mennesker har gjennom helgen blitt evakuert, og hundrevis av flyginger er kansellert.

