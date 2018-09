Mann arrestert i Saudi-Arabia for å ha spist frokost med en kvinne

Et uskyldig frokostmåltid har skapt bølger gjennom det ultrakonservative kongeriket Saudi-Arabia.

Saudiarabiske myndigheter har arrestert en mannlig, egyptisk hotellansatt som opptrer i en video sammen med en kvinnelig medarbeider, melder Reuters.

I videoen, som saudiarabiske myndigheter beskriver som krenkende, spiser mannen frokost med en kvinnelig hotellansatt som er dekket fra topp til tå med det tradisjonelle, muslimske plagget nikab.

Videoen, som er filmet av mannen, viser at de to deler et måltid mens de spøker og ler.

Videosnutten er delt bredt på sosiale medier i Saudi-Arabia og har skapt sterke reaksjoner i det ultrakonservative kongeriket.

- Matet mannen

I videoen kan en se at kvinnen vinker til kameraet. Det som har skapt de mest voldsomme reaksjonene, er slutten av videoen hvor kvinnen tilsynelatende mater mannen.

- Arbeidsdepartementet har arrestert en utenlandsk arbeider etter at han stilte i en krenkende video, opplyste departementet i en uttalelse søndag.

Den «krenkende» episoden skal ha skjedd på et ikke-navngitt hotell i den hellige byen Mekka. Andre medier skriver imidlertid at hendelsen skjedde i Jiddah.

Lokale medier har identifisert mannen som en egyptisk statsborger. I Saudi-Arabia håndheves det strenge segregeringsregler mellom menn og kvinner. Menn og kvinner som ikke er i et forhold eller i slekt, må være adskilt på arbeidsplassen og på enkelte restauranter.

Kvinner er også pålagt i mange tilfeller å være ledsaget av en mannlig verge når oppholder de seg ute i offentligheten.

Hotelldirektør kalt inn på teppet

Hotelldirektøren har blitt kalt inn på teppet av arbeidsdepartementet fordi han mislyktes med å overholde statens reguleringer som krever en kjønnssegregert arbeidsplass, skriver The Guardian.

Påtalemyndigheten har i ettertid utstedt en uttalelse der de oppfordrer utenlandske arbeidere til å respektere «verdiene og tradisjonene i det saudiarabiske samfunnet».

Hendelsen står i sterk kontrast til kronprins Mohammed bin Salmans tilsynelatende forsøk på å myke opp det ultrakonservative samfunnet. Kronprinsen, som også er landets tronarving, har satt som mål å «fornye» landet ved å myke opp sosiale restriksjoner og dempe makten til den ultrakonservative religiøse eliten.

Så langt har kjøreforbudet for kvinner opphørt, kinoer har blitt gjenåpnet etter et 35 år langt forbud og enkelte konserter tillater både kvinnelige og mannlige gjester samtidig.

Tettsittende treningsantrekk

Det har imidlertid vært flere tilbakeslag som viser at det er krefter i sving som ikke ønsker at kongeriket skal ta steget mot et mer moderne og likestilt samfunn.

I april måned besluttet idrettsmyndighetene i landet å stenge et kvinnelig treningssenter i hovedstaden Riyadh på grunn av en promo-video som visstnok skal ha vist en kvinne i tettsittende treningsantrekk, skriver The Guardian.

I juni måned fikk lederen for underholdningsmyndighetene sparken etter at en kvinne opptrådde i tettsittende strømpebukser på et sirkus.

