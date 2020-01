Mann bortført fra Arlanda-flyplassen i Sverige

Flere personer bortførte torsdag morgen en mann fra Arlanda-flyplassen utenfor Stockholm.

Ifølge Aftonbladet ble mannen tatt med til en leilighet i Vällingby nordvest for Stockholm. Der ble han ifølge politiet truet med våpen og vold.

– Det dreier seg om en grov forbrytelse, men det er ikke en voldsforbrytelse. Men trusler ble framsatt og utført, sier politiets talsmann Ola Österling.

Politiet bekrefter at to personer er pågrepet i saken, men er ut over dette svært tilbakeholdne med opplysninger i saken.

