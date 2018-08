Mann dømt til døden i Texas

En jordansk innvandrer som er kjent skyldig i drap på sin svigersønn og en kvinnerettsaktivist, er dømt til døden av en jury i den amerikanske delstaten Texas.

Påtalemyndigheten mener den amerikanske statsborgeren begikk æresdrap da han skjøt og drepte de to i 2012, og mannen ble i juli kjent skyldig i dobbeltdrap.

60 år gamle Ali Mahwood-Awad Irsan skal ha blitt rasende da hans datter giftet seg med Coty Beavers (28) og konverterte til kristendommen. Datterens bestevenn, den iranske kvinnerettsaktivisten Gelareh Bagherzadeh, hadde oppmuntret henne til å gifte seg med Beavers, ifølge etterforskerne.

Da Irsans kone vitnet under rettssaken, sa hun at ektemannen forsøkte å «rense sin ære» gjennom drapene.

Det var ifølge politiet sønnen deres, som også er tiltalt for begge drapene, som avfyrte skuddene mot Bagherzadeh. Elleve måneder senere snek faren seg inn i Beavers leilighet i Houston og ventet på at datteren skulle dra på jobb, før han skjøt svigersønnen, ifølge Irsans kone.

Irsan nektet under rettssaken for at han hadde noe med drapene å gjøre. Han sa at datteren hadde påført familien mye smerte ved å gifte seg med Beavers.

