Mann dømt for moskéterror i Canada fikk kraftig straffereduksjon

Høyreekstremisten som i 2017 drepte seks personer i et angrep på en moské i Quebec i Canada, har fått redusert fengselsstraffen fra 40 til 25 år.

Årsaken er at en canadisk domstol torsdag vedtok at det er grunnlovsstridig å sone flere livstidsdommer etter hverandre.

Alexandre Bissonnette ble i 2019 dømt til 40 år i fengsel for angrepet mot moskeen Islamic Cultural Centre. Rundt 50 personer, inkludert flere barn, befant seg i moskeen da Bissonnette åpnet ild. Seks menn ble drept og ytterligere fem såret.

Angrepet var rasistisk motivert.

Boufeldja Benabdallah, en av moskeens grunnleggere, sier han er skuffet over straffereduksjonen. Han understreker at rettsprosessene rundt hendelsen er en byrde for pårørende.

(©NTB)

