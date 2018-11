Mann drept av piggrokke i Australia

En 42-år gammel mann døde etter å ha blitt angrepet av en piggrokke.

Ifølge BBC skriver politiet at den 42-år gamle mannen skal ha fått et hjerteattakk etter «å ha punktert den nedre mageregionen».

Angrepet skjedde da mannen badet like ved Lauderdale Beach, 23 kilometer fra Hobart på den sørlige øya Tasmania.

Pressemeldingen forteller videre at at såret «muligens ble påført av et sjødyr». Politibetjenter skal ha fortalt lokale medier at det var likt et angrep fra en piggrokke.

Piggrokker blir normalt ikke sett på som farlige, selv om én drepte den kjente australske naturvitenskapsmannen og TV-programlederen Steve Irwin i 2006.

DREPT: Steve Irwin ble stukket i hjertet av en piggrokke da han holdte på å spille inn et naturprogram.

«Krokodillejegeren», som Irwin var kjent som i sitt eget TV-program, døde da en piggrokke stakk han i hjertet.

I den siste tiden skal det ha vært flere haiangrep i Australia, og det tasmanske politiet ville poengtere at ulykken ikke var hai-relatert.

