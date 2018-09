Mann kastet ut av restaurant i Tyskland etter å ha spist for mye

Mannens noe annerledes spisevaner ble for mye for restauranten som hadde buffé på menyen.

Den tyske bodybuilderen Jaroslav Bobrowski, som blant annet har deltatt i den knalltøffe triatlonen «Iron Man», besøkte forrige helg en sushirestaurant i byen Landshut.

Der betalte han omtrent 150 kroner for bufféen man kunne spise så mye man ville av, skriver The Local ifølge Aftonbladet.

Problemet var bare at Bobrowski ikke ga seg med spisingen før han hadde fortært 100 tallerkener med sushi.

- Han spiser for fem personer. Det er ikke normalt, sier restauranteieren til den tyske avisen Passauer Neue Presse.

Ironman triathlete Jaroslav Bobrowski has quite the appetite.



He ate *80 plates* at an all-you-can-eat sushi restaurant 🍣🍣🍣



Eighty.



The owners banned him 😂



✍️@SZ pic.twitter.com/x0VXK6nUli