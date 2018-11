Mann over bord fra danskebåt – redningsaksjon ved Stena Saga

Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en mann falt over bord fra danskebåten Stena Saga på vei fra Oslo til Frederikshavn natt til lørdag.

Redningsleder Anders Lännholm ved den svenske hovedredningssentralen bekrefter hendelsen overfor VG litt etter klokken 3 natt til lørdag.

– Vi fikk varsel klokken 2.30 om at en person hadde falt fra skipet. Det er snakk om en mann, og det var flere vitner til hendelsen, forklarer Lännholm. Den savnede skal ha falt fra et dekk rundt 20 meter over vannflaten. Lännholm sier det ikke er kommet opplysninger som tilsier at mannen skal ha blitt dyttet.

Stena Saga har fått instruks om å holde seg i området vest for Hamburgsund og Fjällbacka.

– Det er helikoptre, losbåt og flere båter fra det svenske redningsselskapet som deltar i søket etter mannen. Det haster, ettersom det bare er 10 grader i vannet og det er mørkt, sier redningslederen.

