Mann pågrepet for å ha hakket i stykker Trumps stjerne

Amerikansk politi har pågrepet en mann som er mistenkt for å ha vandalisert USAs president Donald Trumps stjerne på Hollywood Walk of Fame med en hakke.

Politiet i Los Angeles fikk ved 3.30-tiden lokal tid onsdag morgen melding om at presidentens Walk of Fame-stjerne hadde blitt vandalisert. En hakke ble funnet på stedet, og senere uttalte politiet at en 24 år gammel mann er pågrepet og mistenkt for lovbruddet. Mannen er identifisert som Austin Clay.

Hollywood Chamber of Commerce, som administrerer kjendisfortauet på vegne av Los Angeles, ber folk uttrykke misnøye mot dem som har fått stjerne på andre måter.

– Når folk er misfornøyde med en av dem vi har anerkjent, håper vi at de gir uttrykk for sitt sinne på mer positive måter enn gjennom å vandalisere et landemerke i delstaten California, sier organisasjonens leder Leron Gubler.

Stjernen, som anerkjenner Trump for hans arbeid med realityserien «The Apprentice», vil nå være tildekket i flere dager mens den blir reparert.

Det er for øvrig ikke første gang Trumps stjerne må repareres. Få dager før presidentvalget i 2016 ble den slått i stykker med slegge og hakke av James Otis, som hevdet han egentlig ville fjerne stjernen og auksjonere den bort for å skaffe penger som han ville gi til kvinnene som har stått fram og anklaget Trump for seksuell trakassering.

Otis ble i fjor dømt til tre års betinget fengsel og 20 dager med samfunnsstraff for lovbruddet, og til å betale 4.400 dollar for å dekke erstatning og advokatutgifter.

(©NTB)

Mest sett siste uken