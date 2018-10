Mann pågrepet i Florida – knyttes til pakkebomber

LOS ANGELES (Nettavisen): En mann er pågrepet i Florida i forbindelse med etterforskningen av pakkebombene i USA. Det bekrefter det amerikanske justisdepartementet.

SISTE: Ifølge CNN er Cesar Sayoc (56) mannen som er pågrepet. Han skal ha et kriminielt rulleblad.

I forbindelse med et annet arrangement bekreftet Donald Trump pågripelsen. Han benyttet anledningen til å hylle FBI og andre avdelinger som har bidratt til pågripelsen.

Bilder på CNN viser at politiet frakter en hvit varebil som ble beslaglagt under pågripelsen. Bilen har klistremerker av det amerikanske flagget, logoen til det republikanske partiet, bilder av Donald Trump og visepresident Mike Pence, samt et klistremerke der det står «CNN suger»

TV-stasjoner har vist bilder av politifolk som undersøker varebilen på en parkeringsplass utenfor en bedrift i byen Plantation i Florida.

Varebilen har klistremerker med det amerikanske flagget festet på vinduene.

Også før opplysningene om pågripelsen var det kjent at etterforskerne konsentrerte seg om Florida. Her har de blant annet aksjonert mot et postanlegg i småbyen Opa-locka.

Clinton og Obama

I løpet av de siste dagene er det oppdaget minst ti bomber og to mistenkelige pakker forskjellige steder i USA. Bombene har i de fleste tilfellene vært sendt i posten til demokratiske politikere og kritikere av Donald Trump.

Tidligere president Barack Obama, tidligere utenriksminister Hillary Clinton, filmstjernen Robert De Niro og milliardæren George Soros står på listen over dem som har fått tilsendt bomber.

Fredag ble det oppdaget to nye mistenkelige pakker adressert til den demokratiske senatoren Cory Booker og USAs tidligere nasjonal etterretningssjef James R. Clapper.

Ingen av sprengladningene har så langt eksplodert. Fortsatt er det uklart om bombene var konstruert for å detonere – eller kun for å spre frykt.

– Svekker Republikanerne

I kjølvannet av pakkebombene har Demokratenes øverste ledere i Kongressen anklaget Trump for å akseptere vold og splitte befolkningen.

Trump mener på sin side at mediene har mye av skylden for sinnet i det amerikanske samfunnet. Presidenten har gjentatte ganger kalt mediene «fiender av folket» og hevdet at de sprer «falske nyheter».

Fredag skrev Trump på Twitter at de mange bombefunnene svekker Republikanerne før Kongressvalget som holdes om under to uker.

– Republikanerne gjør det så bra i forhåndsstemming og på meningsmålingene, og nå skjer disse «bombe»-greiene, og drivkraften svekkes kraftig – nyhetene handler ikke om politikk, tvitret presidenten.

– Veldig uheldig, det som skjer. Republikanere, gå ut og stem! tilføyde han.

