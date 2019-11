Mann pågrepet på Malta etter drap på journalist

En «framtredende» forretningsmann fra Malta er pågrepet i forbindelse med drapet på journalisten Daphne Caruana Galizia i 2017.

Forretningsmannen Yorgen Fenech ble pågrepet på yachten sin da han var i ferd med å forlate havnen i Portomaso tidlig onsdag morgen.

Politiet på Malta har ikke kommentert hendelsen.

Den pågrepne mannen er leder for et selskap som vant en konsesjon fra Maltas regjering i 2013 om å bygge et gasskraftverk.

I 2018 ble Fenech avslørt som eieren av et hemmelig offshoreselskap med navn 17 Black.

Selskapet hadde forbindelser til Konrad Mizzi, som har holdt en rekke ministerposter i den maltesiske regjeringen, og Keith Schembri, stabssjef for statsminister Joseph Muscat. Både Mizzi og Schembri har nektet for anklager om at de tok imot betaling fra det hemmelige selskapet.

Daphne Caruana Galizia skrev om 17 Black noen måneder før hun ble drept av en bilbombe nær hjemmet sitt 16. oktober 2017. I flere artikler anklaget hun regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Pågripelsen av Fenech skjer dagen etter at politiet pågrep en mann de mener var mellomleddet mellom de som utførte og de som bestilte drapet på Galizia.

Avisen The Times of Malta skrev tirsdag at regjeringen vurderer å gi mannen påtaleunnlatelse dersom han kan lede etterforskere til dem som bestilte drapet, ifølge Reuters.

(©NTB)