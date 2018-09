Mann skjøt og drepte fem personer i California

En mann skjøt og drepte fem personer, inkludert sin egen kone, i Bakersfield i California onsdag. Like etter skjøt han seg selv.

Mannen tok med seg kona til en bilforretning sent onsdag ettermiddag lokal tid hvor han konfronterte en mann, ifølge sheriff Donny Youngblood. Her rettet han våpen mot mannen og avfyrte, før han så skjøt sin egen kone, ifølge The Bakersfield Californian. Bakersfield ligger mellom Los Angeles og San Francisco.

En tredje mann som kom til stedet la på sprang, men ble skutt like etter, ifølge avisen.

Gjerningsmannen skal så ha reist til en bolig i nærheten hvor han skjøt og drepte enda to personer. Han skal så ha kapret en bil, men da han ble etterfulgt av politiet endte han med å skyte seg selv i brystet.

– Dette er høyst uvanlig å ha seks personer skutt og drept i samme hendelse, sier Youngblood.

Rundt 30 mennesker skal til sammen ha vært vitne til det sheriffen omtaler som en masseskyting.

