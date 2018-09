Mannlig massør saksøker Kevin Spacey for overgrep

Skuespiller Kevin Spacey saksøkes for å ha forgrepet seg på en mannlig massør i Malibu i 2016.

I søksmålet som ble levert inn torsdag, påstår massøren å ha blitt utsatt for seksuelt overfall, frihetsberøvelse og følelsesmessig stress, skriver Buzzfeed.

Massøren hevder at han ble tilkalt til Spaceys hjem i oktober i 2016 og at han ble ledet til et rom som var klargjort for massasje. Da Spacey kom inn skal han ha lukket og låst døren. Videre skal skuespilleren ha fortalt at han opplevde «ubehag i skrittområdet».

Massøren hevder at Spacey befølte ham, prøvde å kysse ham og ba om å få utføre oralsex på mannen.

– Dette er latterlig. Jeg er en fagmann, det er dette som er mitt levebrød. Jeg har en sønn, skal massøren ha sagt til Spacey da det påståtte overgrepet skjedde.

Den 58 år gamle Oscar-vinneren er anklaget for seksuelle overgrep på over 30 menn. Spacey har sagt han ikke husker noe, men valgte likevel å gå ut å beklage offentlig. I ettertid har Spacey avvist fullstendig alle andre anklager som har dukket opp.

Mest sett siste uken