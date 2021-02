Mario Draghi tatt i ed som Italias nye statsminister

Tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, er tatt i ed som Italias nye statsminister.

Utnevnelsen er ment å få slutt på Italias fire uker lange politiske krise, som ble utløst ved at partiet Italia Viva forlot samlingsregjeringen til Giuseppe Conte.

Årsaken til konflikten var blant annet bruken av EUs krisemidler i forbindelse med koronapandemien.

Draghis nye samlingsregjering består både av politikere og teknokrater. Den må også godkjennes i en avstemning i nasjonalforsamlingen.

Bred samling

Lørdagens seremoni fant sted i presidentpalasset i Roma, og Draghi avla eden foran president Sergio Mattarella, som for halvannen uke siden ba Draghi om å danne regjering.

De siste ti dagene har 73-åringen brukt til å samle en bred koalisjon som består av både tidligere ministre og eksperter. Fredag aksepterte han offisielt regjeringsoppdraget i et møte med Mattarella etter at han for første gang hadde offentliggjort hvem som skal sitte i den nye regjeringen.

Onsdag skal Draghi møte i overhuset for å få godkjent sin regjering, og dagen etter kommer turen til underhuset, eller deputertkammeret, som er siste instans som må gi regjeringen grønt lys.

Stor støtte

En meningsmåling publisert i avisen Corriere della Sera viser at 62 prosent av italienerne støtter den nye regjeringen. Den har også støtte fra en rekke italienske partier både på venstre- og høyresiden. Blant dem er også Ligaen, det høyreorienterte partiet til Matteo Salvini, samt den populistiske Femstjernersbevegelsen, Italia Viva og Det demokratiske partiet, de tre partiene som utgjorde det forrige regjeringssamarbeidet.

Femstjernersbevegelsen, som er største parti i nasjonalforsamlingen, er imidlertid splittet i spørsmålet om det skal støtte en regjering ledet av en ikke-valgt teknokrat.

En avstemning på nettet viser imidlertid at 59 prosent av partiets tilhengere støtter det nye regjeringsprosjektet.

