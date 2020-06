Markant økning i smittetrykket i Tyskland

Reproduksjonstallet i Tyskland har økt fra 1,79 til 2,88. Det opplyser det statlige institutt for infeksjonssykdommer, Robert Koch-instituttet, søndag.

Tallet er basert på et gjennomsnitt av registrerte smittetilfeller de siste fire dagene.

2,88 betyr at 100 mennesker som er smittet med viruset, i gjennomsnitt smitter 288 andre mennesker. Reproduksjonstallet må ligge under 1,0 for at smitteutbruddet langsomt skal dø ut.

Den markante stigningen betyr ikke nødvendigvis at smitten brer seg over hele Tyskland, men skyldes trolig lokale utbrudd i noen delstater, blant annet i Nordrhein-Westfalen.

