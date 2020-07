Mary Trumps bok kommer 14. juli

Donald Trumps niese Mary Trump slipper bok om USAs sittende president 14. juli. Hun omtaler Trump som verdens farligste mann.

Den 240 sider lange boken heter «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man». Den er ventet å inneholde en rekke lite smigrende omtaler av den amerikanske presidenten.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, er datter av Donalds bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Hun omtaler sin egen familie som «giftig».

– Hun beskriver et mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av omsorgssvikt og misbruk, skriver forlaget Simon & Schuster om boken.

Forlaget har flyttet utgivelsesdatoen fram med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien, som forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.

Robert Trump, Donalds bror og Marys onkel, mener boken er i strid med en taushetspliktavtale signert av Mary Trump i 2001. Hun får ikke selv distribuere boka, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.

Boken kommer i kjølvannet av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Boltons bok, som beskriver Trump som korrupt og inkompetent.

