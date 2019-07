Massegrav med 200 mennesker avdekket i Raqqa i Syria

En massegrav med levningene av 200 mennesker er funnet i Raqqa. Fem av dem er ikledd oransje fangedrakter, ifølge lokale kilder.

Raqqa fungerte i flere år som IS-hovedstad i Syria.

Opplysningene om massegraven kommer fra lokale tjenestemenn og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Graven ble oppdaget i begynnelsen av juni, men funnet ble først offentliggjort onsdag.

Oransje drakter

Noen av levningene stammer trolig fra personer som er blitt likvidert av den ytterliggående gruppa, opplyser kildene.

Fem av dem hadde på seg oransje kjeledresser og blir beskrevet som middelaldrende menn.

– De var i lenker og var skutt i hodet, sier Yasser al-Khamees, som leder teamet som var først framme ved funnstedet.

Det antas at mennene har vært døde i over to år.

Graven inneholdt også likene av tre kvinner som antas å ha blitt steinet i hjel.

– Hodeskallene deres hadde store brudd, og de bar tegn på å ha blitt steinet, sier Khamees, som opplyser at graven ble funnet i begynnelsen av juni.

Ukjente skjebner

Til sammen kan så mange som 800 personer være begravd der. Funnet kan bidra til opplysninger om skjebnen til flere av de mange tusen menneskene som har forsvunnet i forbindelse med krigen i Syria, deriblant utlendinger som er blitt bortført av IS.

I februar ble det funnet en massegrav med anslagsvis 3.500 mennesker i en forstad til Raqqa. Det er den største massegraven som er funnet i området så langt.

En annen massegrav i et nabolag med kallenavnet «Panorama» inneholdt ifølge lokale kilder 900 lik.

IS-styret i byen falt i 2017 etter en lengre kurdisk-ledet offensiv støttet av den USA-ledede koalisjonen.

