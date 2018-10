Masseskyting i synagoge i Pittsburgh – minst åtte skal være drept

Minst åtte personer ble drept da en hvit mann entret en synagoge i Pittsburgh lørdag og begynte å skyte mot menigheten, melder lokale medier.

Mannen skal ha ropt: «Alle jøder må dø», idet han gikk inn i synagogen og åpnet ild, melder den lokale TV-kanalen KDKA.

Han ble pågrepet av politiet etter at han havnet i en skuddveksling med politiet. Minst tre politifolk ble skutt, opplyser en polititjenestemann til AP.

Politikilder har også opplyst at åtte personer er drept, men dette er ennå ikke offisielt bekreftet. Flere andre er såret, men tilstanden deres er foreløpig ikke kjent

En reporter i KDKA beskriver gjerningsmannen som en hvit mann. Han skal ha overgitt seg til politiet etter å ha blitt såret.

En talsmann for politiet sier at de ikke har mer informasjon inntil videre fordi de først må klarere bygningen og finne ut som det finnes flere trusler.

Låste seg inne

I forbindelse med skytingen ble folk i området bedt om å holde seg innendørs. Også et universitet i nærheten stengte dørene, og studentene fikk tekstmeldinger om at de burde holde seg inne.

Øyenvitner har opplyst at gjerningsmannen gikk inn i synagogen The Tree of Life lørdag formiddag lokal tid mens det ble avholdt gudstjeneste. Flere personer ringte politiet fra innsiden av synagogen for å be om hjelp etter at de hadde barrikadert seg.

Trump-melding

President Donald Trump sendte like etter at nyheten ble kjent ut en Twitter-melding der han ba folk i området om å holde seg i skjul.

– Jeg følger med på det som skjer i Pittsburgh, Pennsylvania. Politiet er på stedet. Folk i Squirrel Hill-området bør fortsette å søke tilflukt. Det ser ut som om flere er døde. Pass dere for aktiv skytter. Gud velsigne dere alle!

TV-bilder viser at både politibiler og ambulanser rykket ut til stedet, som ligger i et boligområde om lag 10 minutter fra Pittsburgh sentrum. Mange av innbyggerne i nabolaget er jødiske.

Skyteepisoden er den siste av en rekke masseskytinger i USA. Slike skytinger knyttes til over 30.000 dødsfall i USA hvert år, ifølge nyhetsbyrået AP.

(©NTB)

Mest sett siste uken