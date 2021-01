Massevaksinasjonen i USA går saktere enn planlagt

To tredeler av de 15 millioner vaksinedosene som er levert i USA, er ubrukt. New York og Florida vil straffe sykehus der vaksineringen går for sakte.

Kun 4,5 millioner doser er så langt satt, viser tall fra USAs folkehelseinstitutt CDC, melder Reuters.

Målet var å vaksinere 20 millioner mennesker ved nyttår.

– Den logistiske utfordringen med å distribuere vaksinen til de som ønsker den, er det største problemet, sa USAs fremste smittevernrådgiver Anthony Fauci til MSNBC.

Helsemyndigheter knytter også den labre fremdriften til vaksineskepsis.

New York-guvernør Andrew Cuomo har varslet bøter for sykehus der vaksinasjonen går for sakte.

– Jeg ønsker ikke at vaksinen skal stå i et kjøleskap eller fryser. Jeg vil at den skal settes i armen til noen, sa Cuomo.

– Dersom dette ikke skjer, setter det spørsmålstegn ved sykehusets evne til å driftes effektivt, la guvernøren til.

Kun en femdel av de 896.000 vaksinedosene New York har fått, er blitt satt, viser tall fra CDC.

I Florida er andelen rundt en firedel.

Florida-guvernør Ron DeSantis har opplyst at sykehus som setter for få doser, kan gå glipp av nye leveranser.

– Vi vil ikke at vaksinene skal stå ubrukte i et sykehus, sa DeSantis på et orienteringsmøte.

USA har registrert over 350.000 koronarelaterte dødsfall, og over 20 millioner har fått påvist smitte, viser tall fra universitetssykehuset Johns Hopkins.

(©NTB)

