Massiv kritikk av Trump etter stans i WHO-støtte

President Donald Trump stanser støtten til WHO for å vri fokus bort fra sin egen svikt i håndteringen av koronakrisen, mener flere amerikanske helsetopper.

Midt under viruspandemien har Trump varslet han stanser USAs økonomiske bidrag til WHO – organisasjonen som står i spissen for den internasjonale håndteringen av krisen.

– President Trumps beslutning om å stanse finansiering av WHO er rett og slett en forbrytelse mot menneskeheten, mener sjefredaktør Richard Horton i The Lancet, et av verdens mest prestisjefylte medisinske tidsskrifter.

– Alle forskere, alle helsearbeidere og alle borgere må stå imot og gjør opprør mot dette forferdelige sviket mot global solidaritet, skriver Horton på Twitter.

Gavin Yamey, direktør ved et senter for global helse ved Duke University i USA, mener Trump har fattet en «bisarr beslutning».

– Han forsøker å avlede oppmerksomhet fra sine egne feil, sier Yamey til The Guardian. Han mener Trump-regjeringen har håndtert koronakrisen dårligere enn alle andre regjeringer i verden.

Også Leslie Dach, som tidligere ledet innsatsen mot ebola i USAs helsedepartement, mener Trump forsøker å distrahere offentligheten. Han sier til nyhetsbyrået Reuters at Trump tidligere har forsøkt å tone ned konsekvensene av koronaviruset.

