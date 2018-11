Massiv motstand mot Brexit-avtale: - Kan gjøre en historisk tabbe

Dersom Theresa May får det som hun vil, er Storbritannia ute av EU i mars neste år.

Søndag varslet EU-president Donald Tusk på Twitter at stats- og regjeringssjefene i EU har gitt sin velsignelse til Brexit-avtalen som er forhandlet fram med Storbritannia.

Det betyr at landet er et skritt nærmere å forlate EU for godt, men fortsatt er det mye usikkerhet knyttet til hvorvidt avtalen vil godkjennes eller ikke.

Dersom statsminister Theresa May får det som hun vil, vil Storbritannia forlate EU 29. mars neste år. Deretter starter en overgangsperiode på 21 måneder som varer til 31. desember 2020.

Men motstanden mot avtalen er stor blant både Brexit-tilhengere og -motstandere, og det er slett ikke sikkert at avtalen blir godkjent i det britiske parlamentet.

LEDER BRITENE UT AV EU: Storbritannias statsminister Theresa May har forhandlet fram avtalen med EU som hun håper at det britiske parlamentet vil godkjenne i løpet av desember.

Brexit-tilhengere mener Storbritannia gir vekk alt for mye av kontrollen i forhandlingene til EU, mens Brexit-motstandere øyner et håp om at motstand mot avtalen vil føre til en ny folkeavstemning om Brexit-spørsmålet.

- En historisk tabbe

Brexit-frontmannen Boris Johnson, som trakk seg som utenriksminister i Theresa Mays regjering i juli, nettopp i protest mot Mays Brexit-politikk, sa på en tale på lørdag at britene er på vei til å gjøre en «historisk tabbe» dersom parlamentet godkjenner avtalen.

- Om vi ikke stemmer ned dette vil vi til slutt innse at Brüssel har fått oss akkurat dit de vil - som en satelittstat, sa Johnson i talen til Brexit-tilhengere i Belfast i Nord-Irland, ifølge Irish Times.

Den avstemningen finner antakelig sted i løpet av uken som starter 10. desember, der de britiske parlamentsmedlemmene skal stemme over hvorvidt de finner brexit-avtalen som er forhandlet fram som god nok for landet.

Og hva innebærer egentlig avtalen?

Betaler minst 39 millarder pund

For det første har EU og Storbritannia blitt enige om betingelsene for at landet får forlate unionen. Storbritannia forplikter seg til å betale minst 39 milliarder pund i «skilsmissepenger», som skal være med å dekke utbetalingene til det nåværende EU-budsjettet og andre typer økonomiske forpliktelser.

Det er en sum som nevnte Boris Johnson har bedt Theresa May om å holde tilbake store deler av, ettersom han mener britene kan få til en langt bedre avtale med EU.

Storbritannia ser dessuten ut til å bli værende i en tollunion med EU. Det har ledet til frykt blant Brexit-tilhengerne for at landet vil hindres i å inngå handelsavtaler i framtiden.

Myk grense til Irland

For å unngå en såkalt «hard grense» mellom EU-tilhørige Irland og det britiske Nord-Irland har Storbritannia også godtatt en klausul som binder landet til en rekke EU-regler og -reguleringer - «inntil og dersom bedre løsninger kommer på plass», skriver The Telegraph.

Denne klausulen er blitt forhandlet fram av EU for å sikre at Storbritannia ikke får konkurransemessige fordeler mens de fremdeles nyter godt av fordelene ved et EU-medlemskap.

Samtidig sikrer det altså at irske og nordirske innbyggere fortsatt kan reise uhindret mellom de to landene. Dette skal løses gjennom en frihandelsavtale som må forhandles fram. Dersom man ikke klarer å forhandle fram denne avtalen, må hele Storbritannia bli værende i en tollunion med EU.

Både Irland og Nord-Irland har vært tydelige på at de vil motsette seg grensesperringer på tvers av øya.

EU-borgere får bli værende

Rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia er også blitt sikret i avtalen. De som ønsker å bli værende i landet, kan søke om en status som gir dem tillatelse til å bli boende i Storbritannia også etter 31. desember 2020.

Rettighetene for innbyggere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits blir fortsatt forhandlet om, ifølge de britiske myndighetene.

EU og Storbritannia har også blitt enige om den politiske erklæringen som ligger bak Brexit. Det er ikke noe ferdig dokument, men et 26 sider langt utkast som setter premissene for forhandlingspunktene i en endelig avtale.

Erklæringen sier blant annet at Storbritannia får føre sin egen immigrasjonspolitikk, og at den frie arbeidsflyten mellom EU og Storbritannia opphører. Både EU og Storbritannia garanterer imidlertid for en gjensidig avtale om visum-fri turisme og businessreiser.

Hva Gibraltar angår, det britiske territoriet på sørkysten av Spania, holdes det helt utenfor Brexit-forhandlingene. Spania, Storbritannia og EU er i stedet blitt enige om at de to landene kan forhandle direkte om territoriet.

