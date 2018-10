Mattis: – Khashoggi-drapet undergraver stabiliteten i Midtøsten

Forsvarsminister Jim Mattis sier drapet på Jamal Khashoggi undergraver Midtøstens stabilitet, og lover ytterligere amerikanske svar etter hendelsen.

– Med vår kollektive interesse for fred og urokkelig respekt for menneskerettighetene i tanene, må drapet på Jamal Khashoggi i en diplomatisk fasilitet bekymre oss alle, sa Mattis under et møte for arabiske ledere i Bahrain lørdag.

– Alle land som ikke følger internasjonale normer og rettsstatsprinsippet undergraver regional stabilitet på det tidspunkt der dette trengs aller mest, fortsatte han.

Den amerikanske forsvarsministeren unnlot å nevne Saudi-Arabia i tilknytning til det brutale drapet på Khashoggi. Han merket seg imidlertid at utenriksminister Mike Pompeo hadde trukket tilbake visumene til saudiaraberne som er mistenkt for å stå bak drapet, og sa at USA ville ta ytterligere grep.

Mattis var også opptatt av å understreke at Russland ikke kan erstatte USA i Midtøsten. Russland har blant annet vært en sentral alliert for president Bashar al-Assad i Syria, og landet har nektet å kritisere Saudi-Arabia etter Khasoggi-drapet.

– Russlands tilstedeværelse i regionen kan ikke erstatte den langvarige, fortsatte og transparente amerikanske forpliktelsen til Midtøsten, sa Mattis.

