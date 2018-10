USAs forsvarsminister Jim Mattis sier amerikanerne vil måtte svare hvis ikke Russland stopper utviklingen av det USA mener er ulovlige mellomdistanseraketter.

Den russiske «likegyldigheten» overfor INF-avtalen kan ikke fortsette, advarer Mattis. Han anklager Russland for «skrikende» brudd på avtalen.

– Den nåværende situasjonen i Russland er uholdbar, sier Mattis.

INF er en nedrustningsavtale fra 1987 som forbyr landbaserte raketter av mellomdistansetypen. USA mener nå å kunne bevise at Russland er i ferd med å utvikle en type raketter som er i strid med avtalen. Russland nekter på sin side for avtalebrudd.

USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, sa for få dager siden at USA i siste instans vil måtte vurdere å «ta ut» de russiske rakettene. I ettertid har hun imidlertid presisert at dette ikke var ment som noen trussel om et amerikansk forkjøpsangrep mot Russland.

Mattis gjentar nå at USA vil måtte svare hvis avtalebruddene ikke stopper. Men han ønsker ikke å presisere nærmere hvilke mottiltak han ser for seg.

– Jeg foretrekker ikke å si mer om hvordan vi vil svare. Vi vil svare på en måte vi finner passende, sier han.

USA har denne uka diskutert saken nærmere med sine allierte på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

