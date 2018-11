May: – En avtale med EU er innen rekkevidde

– En avtale med EU er innen rekkevidde, og jeg er fast bestemt på å levere den til det britiske folk, sier Storbritannias statsminister Theresa May.

May holdt en kort pressekonferanse i Downing Street etter at hun ble enig med EU om et utkast til en politisk erklæring om Storbritannias forhold til blokka etter brexit.

– Jeg har informert regjeringen og skal i ettermiddag orientere Parlamentet, sa May.

Hun viser til at den britiske regjeringen i forrige uke ble enige med EU-kommisjonen om en skilsmisseavtale.

– Dette er den rette avtalen for Storbritannia. Den leverer på det folket stemte for under folkeavstemningen. Det britiske folk ønsker at dette skal bli løst, de vil ha en god avtale som baner vei for en lysere framtid, sa hun videre.

– Den avtalen er innen rekkevidde, og jeg er fast bestemt på å levere den, sa May.

Hun sa også at hun var optimistisk til å få i stand en løsning på striden om Gibraltar innen EU-toppmøtet på søndag.

– Jeg har snakket med Spanias statsminister Pedro Sanchez, og er overbevist om at vi kommer til å få til en avtale for hele Storbritannia, inkludert Gibraltar, sa den britiske statsministeren.

– Det er nå opp til de øvrige EU-landene å godkjenne avtalen.

