May advarer motstandere: – En annen brexit-plan løser ikke problemene

Storbritannias statsminister Theresa May advarer de som prøver avsette henne og sier deres alternative brexit-løsninger ikke vil trylle vekk landets problemer.

May kjemper en innbitt kamp for å redde et utkast til en brexit-avtale, som nå ligger på bordet etter lange og tøffe forhandlinger med EU.

Første hinder ble lagt tilbake tidligere denne uka da May fikk regjeringen til å samle seg bak avtaleutkastet. Sterk motstand møtte hun imidlertid også der, og fire ministre gikk av fordi de ikke kunne støtte brexit-planen. Parallelt har andre i Det konservative partiet begynt å levere inn mistillitsbrev mot May, i et forsøk på utløse en lederstrid i statsministerens parti.

Tross motstanden framholdt May lørdag at det ikke eksisterer bedre alternativer enn det foreliggende avtaleutkastet.

Hun viser til at enhver annen form for brexit-avtale uansett vil måtte inneholde en løsning for irskegrensa, som har vært hovedproblemet i forhandlingene med EU.

– Folk sier «Hvis du bare kunne gjort noe litt annerledes, for eksempel hatt en Norge-modell eller Canada-modell, ville dette problemet vært løst. Men det stemmer ikke. Problemet vil fortsatt være der, sier May til den britiske avisen Daily Mail.

– Dette er ikke alles ideelle avtale. Men det kunne vi heller aldri få, sier statsministeren.

– En statsministers jobb er å ta tøffe avgjørelser, og det er ikke alltid svart eller hvitt. Jeg må finne en vei igjennom, det som best mulig møter alles behov, sier May.

