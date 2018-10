May åpen for forlengelse av overgangsperioden

Storbritannias statsminister Theresa May skal ha fortalt EUs ledere at hun er åpen for å vurdere en forlenget overgangsperiode etter brexit.

May fikk holde et 15 minutter langt innlegg om brexitforhandlingene da EUs toppmøte i Brussel startet onsdag kveld. Så gikk de øvrige stats- og regjeringssjefene videre til et annet rom for å diskutere videre uten henne.

I innlegget sa May at hun er åpen for å vurdere EUs forslag om en forlengelse av overgangsperioden etter skilsmissen, opplyser en EU-kilde.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier har luftet et forslag om å forlenge den to år lange overgangsperioden med ett år. Formålet med forlengelsen er å gi EU og Storbritannia bedre tid til å finne en løsning for irskegrensa.

