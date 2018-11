May: Brexit-utkastet bedre enn den norske modellen

Statsminister Theresa May sier utkastet til brexit-avtale er bedre enn den norske modellen.

May presenterte torsdag utkastet i Underhuset. Hun mener regjeringen med det har oppnådd noe mange mente ikke kunne gjøres.

– Vi ble fortalt at vi hadde et valg mellom to ting - Norge-modellen og Canada-modellen, og at vi ikke kunne få en skreddersydd avtale. Men skissen til politisk erklæring innebærer en ordning som er bedre for vårt land enn begge disse. En mer ambisiøs frihandelsavtale enn EU har med noe annet land, sa May.

