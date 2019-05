May gir Parlamentet en «siste sjanse» til å vedta brexit-plan

Statsminister Theresa May gjør et siste forsøk på å få Parlamentet til å si ja til en plan for Storbritannias vei ut av EU.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

– Dette er siste sjanse for å komme ut av den fastlåste situasjonen, insisterte May da hun la fram planen tirsdag. Forslagene utgjør ifølge May «en ny brexitavtale», som blant annet innebærer at Parlamentet skal stemme om hvorvidt det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit. I sin tale advarte May også de folkevalgte om at de som sier nei til planen, i realiteten vil stemme for å stanse brexit, og at de dermed ikke vil levere i overensstemmelse med hva det britiske folket stemte i folkeavstemningen i 2016. Avstemningen skal først holdes i juni, men allerede før hun la forslagene fram, er de blitt møtt med mistro. Kritikere mener at Mays nye plan kun inneholder kosmetiske endringer sammenlignet med forslagene som tidligere er blitt nedstemt av Parlamentet. (©NTB)