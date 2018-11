May i Brussel for å forberede historisk toppmøte

Storbritannias statsminister Theresa May møtte lørdag kveld EUs ledere for en siste runde med samtaler før søndagens toppmøte for å godkjenne brexitavtalen.

Den britiske statsministeren møtte først EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. Deretter besøkte hun EUs president Donald Tusk.

«Vi er i rute for i morgen», tvitrer EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas etter møtet med Juncker.

Søndag morgen samles alle EUs ledere for gi et politisk klarsignal til skilsmisseavtalen som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

Det siste store hinderet før toppmøtet var Spanias krav om en garanti for direkte samtaler mellom London og Madrid om Gibraltar i etterkant av britenes utmelding av EU. Partene kom imidlertid til enighet også om dette lørdag.

Tusk har varslet at han vil anbefale stats- og regjeringssjefene å godkjenne avtalen.

Men den største utfordringen – å få avtalen godkjent i Parlamentet i London – gjenstår fortsatt. Det er høyst usikkert om May vil klare å samle et flertall bak avtalen når den kommer opp til avstemning i desember.

