May klar for brexit-kampanje

Storbritannias statsminister Theresa May sier hun vil reise landet rundt for å overbevise britene om at brexitavtalen er bra for dem.

– Min jobb er å overbevise folk og å få denne avtalen gjennom i Parlamentet, sa May da hun svarte på spørsmål fra lytterne i et radioprogram på BBC fredag.

– Jeg kommer til reise landet rundt for å forklare denne avtalen, sa hun.

Den britiske statsministeren står overfor en formidabel utfordring når hun nå skal forsøke å samle flertallet i Parlamentet bak skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med EU. Både konservative partifeller og opposisjonspolitikere har gått kraftig ut mot avtaleutkastet.

Men hvis avtalen stemmes ned, rykker Storbritannia tilbake til start, med mer splittelse og usikkerhet som resultat, advarer May.

– Det fins parlamentarikere som ønsker å stikke kjepper i hjulene for brexit, og det mener jeg det er viktig at folk vet, sa hun.

