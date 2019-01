May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

Det britiske underhuset har med knapt flertall vedtatt at landet skal kreve alternative løsninger for irskegrensa i utmeldingsavtalen med EU.

Etter å ha avvist Mays opprinnelige brexitavtale 15. januar stemte det britiske Underhuset tirsdag om i alt sju forskjellige forslag om hvilken vei landet skal ta videre i prosessen med å forlate EU.

Forslaget det var knyttet desidert mest spenning til, var det fra Tory-toppen Graham Brady, som regjeringen og statsminister Theresa May hadde bedt om støtte for. Det gir May mandat til å kreve betydelige endringer i brexitavtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland.

Forslaget ble vedtatt med 317 mot 301 stemmer.