May mener Russland sto bak forgiftning av eksspion

Storbritannias statsminister Theresa May legger skylden på Russland etter forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia.

I en tale til Parlamentet mandag kveld opplyste May at Sergej og Julia Skripal fikk i seg nervegiften Novitsjok som produseres av Russland og som blir brukt i militær øyemed.

Nervegiften ble utviklet i daværende Sovjetunionen mot slutten av den kalde krigen.

May sa også at hun har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet for å forklare hvordan det har seg at nervegiften er blitt brukt mot de to.

– Hvis Storbritannia ikke får et troverdig svar innen tirsdag, vil britene konkludere med at det var Russland som sto bak, og regne forgiftningen som et voldelig angrep på britisk territorium, framholder May.

– Vi vil ikke tolerere et slikt frekt forsøk på å drepe uskyldige sivile på vår jord, sa May.

Ifølge den britiske statsministeren føyer angrepet seg inn i et mønster med det hun mener er russisk aggresjon.

Kritisk tilstand

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen Salisbury søndag for en drøy uke siden. Begge er innlagt på sykehus, og tilstanden er fortsatt kritisk for begge.

Skripal er tidligere dømt til 13 års fengsel i Russland for spionasje til fordel for Storbritannia, men i 2010 ble han fløyet til Storbritannia som del av en spionutvekslingsavtale.

Russland har avvist all innblanding i forgiftning, og like før May skulle holde talen i Underhuset mandag kveld, advarte Russland den britiske regjeringen mot å «spille et farlig spill», som kan komme til å ødelegge forholdet mellom de to landene.

Advarer om konsekvenser

– Den britiske regjeringen spiller et veldig farlig spill med den britiske folkemeningen i sin nåværende politikk mot Russland. Dette fører ikke bare etterforskningen på et lite hjelpsomt spor, men fører også til en risiko for mer alvorlige og langvarige konsekvenser for vårt forhold, het det i en uttalelse fra den russiske ambassaden i London.

Russlands president Vladimir Putin ønsket mandag ikke å kommentere saken.

– Kom først til bunns med tingene der, så kan vi diskutere det, sa Putin til en BBC-korrespondent.

