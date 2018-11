May: Parlamentet stemmer over brexitavtalen 11. desember

Parlamentet vil 11. desember stemme over brexitavtalen den britiske regjeringen har inngått med EU, opplyser statsminister Theresa May.

Brexitavtalen har fått tilslutning fra de 27 øvrige EU-landene, men den vil først tre i kraft om den blir godkjent av Parlamentet.

Mandag orienterte statsminister Theresa May Underhuset i Parlamentet om avtalen og opplyste at den vil bli lagt fram for avstemning 11. desember.

Storbritannia forlater EU 29. mars neste år.

Skadelig

Brexit-avtalen som den britiske regjeringen har inngått med EU, er selvskading, mener Labour-leder Jeremy Corbyn.

– Underhuset har ikke noe annet valg enn å avvise denne avtalen, sier Corbyn.

– Denne avtalen gjør at vi ender opp med det verste av to verdener. Avtalen har ikke støtte i noen del av dette huset og heller ikke av allmennheten, hevdet han i Underhuset mandag.

Statsminister Theresa May slo tilbake og forsvarte avtalen som ble godkjent av EUs 27 øvrige medlemsland i helgen.

– Dette er en riktig avtale for Storbritannia, hevdet hun.

– Vi kan støtte denne avtalen, levere ønsket fra folkeavstemningen og gå videre for bygge en lysere framtid for alle våre innbyggere. Eller Parlamentet kan velge å si nei og gå tilbake til start. Ingen vet hva som hender dersom denne avtalen ikke går gjennom. Den kan åpne døren til enda mer splittelse og usikkerhet, sa May.

Mulig EFTA-løsning

Avisen The Sun siterer mandag anonyme regjeringskilder som sier at ministrene Michael Gove og Amber Rudd har dannet en allianse med medlemmer fra Labour for å jobbe for at Storbritannia skal gå inn i EFTA. Flere andre medlemmer av Mays regjering skal også være mindre avvisende til en slik løsning enn tidligere.

Norge er i dag medlem av EFTA, sammen med Sveits, Liechtenstein og Island, og i Storbritannia blir løsningen omtalt som «Norge pluss».

EFTA-løsningen er imidlertid kun aktuell dersom Parlamentet stemmer ned brexitavtalen. Løsningen avhenger også av at Labour-leder Corbyn mislykkes i sitt ventede forsøk på tvinge fram nyvalg og regjeringsskifte. Eventuelle forsøk på å få i stand en ny folkeavstemning om brexit må også mislykkes.

EFTA blir også kun sett på som en midlertidig løsning for å bevare økonomisk stabilitet, mens den britiske regjeringen forhandler fram en ny frihandelsavtale som de håper skal gi dem bedre betingelser overfor EU enn EFTA-landene har i dag.

