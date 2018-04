May skal ha beordret britiske ubåter mot Syria

Storbritannias statsminister Theresa May kaller regjeringen inn til hastemøte om Syria-krisen.

Kilder sier til BBC at Storbritannias statsminister Theresa May er klar til å delta i et eventuelt angrep i Syria uten å vente på godkjenning fra Parlamentet. Torsdag morgen har statsministeren kalt regjeringen inn til hastemøte.

Militære sjefer sier det allerede er gitt ordre til å sende britiske ubåter med Tomahawk-raketter i retning Syria, melder britiske medier torsdag.

Ubåtene skal ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad, skriver Daily Telegraph, ifølge Reuters.

Militære sjefer sier det allerede er gitt ordre til å sende britiske ubåter med Tomahawk-raketter i retning Syria, melder britiske medier torsdag

Amerikanske krigsskip er allerede på plass og på vei mot Middelhavet og Syria dagen etter at USAs president Donald Trump trappet opp ordkrigen mot Assad og Putin etter det påståtte kjemiske angrepet i Douma i helgen.

Syrias president Bashar al-Assad benekter at det er hans styrker som står bak angrepet.

Forsvarsdepartementet og hærens hovedkvarter i Syrias hovedstad Damaskus er blitt evakuert av frykt for et amerikanskledet angrep, ifølge eksilgruppen SOHR. Det melder NTB.

USS Donald Cook, en missildestroyer i Arleigh Burke-klassen, har allerede ankommet Syrias kyst, og en annen flotilje med USS Harry Truman i spissen satte onsdag kursen ut fra Norfolk i Virginia.

Storbritannia kan komme til å slutte seg til et eventuelt angrep mot militæret i Syria sammen med USA og Frankrike. Storbritannias statsminister Theresa May har torsdag kalt inn til hastemøte.

Storbritannia kan komme til å slutte seg til et eventuelt angrep sammen med USA og Frankrike.

Statsministerens kontor sier de vil ta et skritt av gangen, men med en president og alliert i USA som presser på for rask handling, vil de ikke utelukke at Storbritannia kan slutte seg til et angrep uten å forelegge saken for parlamentet først, skriver The Guardian.

Onsdag diskuterte USAs president Donald Trump og Tyrkias president Tayyip Erdogan Syria-krisen og var enige om å holde tett kontakt, melder Reuters.

Det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman på vei ut fra marinebasen i Norfolk i Virginia onsdag.

