Storbritannias statsminister Theresa May har informert sine nærmeste ministre om at det nærmer seg en brexit-avtale, melder Financial Times.

May orienterte sine nærmeste medarbeidere i et møte torsdag kveld, skriver den britiske avisen.

På møtet skal hun ha sagt at spørsmålet om grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland er i ferd med å bli løst i forhandlingene med EU.

En ikke navngitt tjenestemann sier til FT at han oppfatter det som om avtalen i praksis er inngått ettersom May aldri samler regjeringskolleger bare for å fortelle dem om den siste utviklingen.

På møtet skal hun ha diskutert utkastet til en brexit-avtale som kan føre til at regjeringen hennes må gå av ettersom parlamentarikere fra det nordirske unionistpartiet DUP truer med å stemme ned avtalen.

DUP har fungert som parlamentarisk støttespiller til Mays mindretallsregjering.

Grunnen til DUPs motstand er at regjeringen er villig til å godta at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked, noe som vil skape tollbarrierer mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

