May: Storbritannia er ikke redd for «no deal»

Storbritannias statsminister Theresa May lover å respektere folkeavstemningen som ga flertall for brexit, og nekter å utelukke «no deal».

– Ingen ønsker en god avtale mer enn meg, men det har aldri betydd at vi skal få en avtale til enhver pris. Storbritannia er ikke redd for å gå ut uten avtale hvis vi må, sa May på De konservatives landsmøte i Birmingham onsdag.

Hun sa at hun ikke kan utelukke en brexit uten noen avtale, fordi det vil svekke britenes forhandlingsposisjon.

– Den frie bevegelsen av mennesker skal avsluttes én gang for alle, sier May og lover at Storbritannia skal ta tilbake kontrollen over grensene og innvandringen.

