May til Brussel for å møte Juncker og Tusk

Storbritannias statsminister Theresa May drar i ettermiddag til Brussel for å møte EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og EU-president Donald Tusk.

Møtet finner sted dagen før EU-lederne samler seg for å skrive under på skilsmisseavtalen med Storbritannia.

May presses hardt fra flere kanter, både på hjemmebane og fra Spania, som truer med å velte brexit-avtalen. Spania krever endringer i avtaleteksten for å klargjøre landets rolle i enhver framtidig forhandling som omfatter Gibraltar.

May snakket torsdag med Spanias statsminister Pedro Sanchez. Hun sa etter samtalen at hun er sikker på at partene kan enes. Sanchez' fremstilling av telefonsamtalen var annerledes. Han sa at Storbritannia og Spania står langt fra hverandre og varslet på Twitter at Spania vil «legge ned veto mot brexit» hvis det ikke blir forandringer.

Formelt sett har ikke Spania noen vetorett mot brexitavtalen mellom EU og Storbritannia, ettersom avtalen kun trenger kvalifisert flertall for å gå igjennom i EUs ministerråd.

Andre EU-land skal være lite villige til å ta fatt på en ny runde med å endre på den 585 sider lange avtalen, av frykt for at også andre deler av avtalen kan risikere å bli reforhandlet. En løsning kan derfor være å utarbeide en tilleggserklæring som omfatter Gibraltar, ifølge EU-diplomater i Brussel.

Gibraltar har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på halvøya, som ligger på Spanias sørkyst og har rundt 30.000 innbyggere.

(©NTB)

Mest sett siste uken