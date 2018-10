May tror ikke det blir behov for forlenget overgangsfase

Storbritannias statsminister Theresa May utelukker ikke en forlengelse av overgangsperioden etter brexit, men tror ikke det blir behov for det.

– Poenget er at denne løsningen ikke ventes å bli brukt, sa May da hun ankom til dag to av EUs toppmøte i Brussel.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier har ifølge diplomatkilder luftet et forslag om å forlenge den snaut to år lange overgangsperioden etter brexit med ytterligere ett år. Formålet med dette er å gi EU og Storbritannia bedre tid til å finne en løsning for irskegrensa.

Onsdag kveld skal May ifølge en EU-kilde ha sagt til de øvrige stats- og regjeringssjefene på toppmøtet at hun er åpen for å vurdere forslaget.

Da hun møtte pressen neste morgen, la May vekt på at det kun er snakk om et forslag på dette stadiet. Også andre forslag til løsninger ligger på bordet.

– Og det vil kun være i noen måneder, la hun til.

I dag er sluttdatoen for overgangsperioden satt til 31. desember 2020. May sier hun venter at en permanent løsning for irskegrensa er på plass allerede før dette. I så fall vil det ikke være behov for noen forlengelse av overgangsperioden, påpeker hun.

