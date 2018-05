McCains kone raser etter sjokkerende dødssyk-spøk i Det hvite hus

Spesialrådgiver i Det hvite hus skal ha avvist John McCains innvendinger og sagt «han er uansett døende».

President Donald Trump har nominert Gina Haspel som ny CIA-direktør. Dersom hun blir godkjent av Kongressen, blir hun etterretningstjenestens første kvinnelige toppsjef.

Senator og tidligere presidentkandidat John McCain (81) har oppfordret andre senatorer til å avvise nominasjonen når saken behandles i Senatet. McCain mener Haspel er uegnet som CIA-toppsjef på grunn av hennes tidligere rolle med å overvære bruken av waterboarding og andre brutale avhørsmetoder i kjølvannet av 11. september-angrepene.

- McCain er uansett døende

Kelly Sadler er spesialrådgiver til president Donald Trump.

Kelly Sadler, som er spesialrådgiver i Det hvite hus, skal ha drøftet McCains innvendinger da hun angivelig skal ha sagt at «spiller det noen rolle, han er uansett døende». Den angivelige bemerkningen skal ha blitt ytret under et stabsmøte på torsdag. To personer som deltok på møtet, har bekreftet dette overfor Associated Press. Kildene ble sjokkert og lamslått av uttalelsen, ifølge nyhetsbyrået.

McCain ble diagnostisert med aggressiv kreft i hjernen i juli i fjor, og har oppholdt seg hjemme i Arizona siden desember.

Det hvite hus benekter ikke

Det hvite hus har ikke benektet kommentaren, og sier følgende i en uttalelse: «Vi respekterer John McCains tjeneste overfor nasjonen vår, og han og hans familie er i våre tanker i denne vanskelige perioden.»

McCain har vært senator i hele tre tiår. Han har også tjenestegjort under Vietnam-krigen, hvor han blant annet ble mishandlet under fangenskap.

@kellysadler45 May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren. — Cindy McCain (@cindymccain) May 10, 2018

Kona tar til motmæle

Sadler har selv ikke kommentert saken, men kona til McCain, Cindy, har tagget henne i en Twitter-melding som lyder:

«La meg minne deg om at min ektemann har en familie, syv barn og fem barnebarn,» skrev Cindy McCain på Twitter.

Meldingen har i skrivende stund snaut 60.000 «likes» og 22.000 kommentarer.

Sadler får også kritikk fra den republikanske senatoren Lindsey Graham.

«Frøken Sadler, la meg minne deg om at John McCain har mange venner i Det amerikanske senatet på begge sider. Det er ingen som ler i Senatet, sa Graham, ifølge CNN.

Sadler skal ifølge CNN har ringt McCains datter Meghan på torsdag for å beklage bemerkningen.

I believe Gina Haspel is a patriot who loves our country & has devoted her professional life to its service & defense. However, her role in overseeing the use of torture is disturbing & her refusal to acknowledge torture’s immorality is disqualifying. https://t.co/ocDtdqU2Sx — John McCain (@SenJohnMcCain) May 10, 2018

McCain og Trump har et trøblete forhold. Nylig uttalte McCain, ifølge amerikanske medier, at han ikke ville at presidenten skulle komme i begravelsen hans. Da Trump var presidentkandidat i 2015, uttalte han at McCain «var ingen krigshelt» fordi han ble tatt til fange i Vietnam-krigen. «Jeg liker folk som ikke blir fanget,» sa Trump den gang.

