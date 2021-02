McConnell hudfletter Trump etter å ha frikjent ham

Den mektige republikaneren Mitch McConnell frikjente Donald Trump, men river ekspresidentens ettermæle fra hverandre og gir ham ansvaret for kongressopprøret.

McConnell var en av 43 republikanere som stemte for å frikjenne Trump i riksrettssaken. Han sier i ettertid at han kanskje hadde stemt for domfellelse dersom Trump fortsatt var president.

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell, som er Republikanernes mindretallsleder i Senatet.

Ifølge McConnell har Trump direkte ansvaret for stormingen av Kongressen, som krevde fem menneskeliv, blant dem en politibetjent.

– I de siste ukene har presidentens støttespillere prøvd å bruke de 74 millioner som stemte på ham, som et menneskelig skjold mot kritikk. Det er absurd. 74 millioner amerikanere stormet ikke Kongressen, opprørere gjorde det. 74 millioner amerikanere sto ikke bak kampanjen med løgner om valget. Én person sto bak det. Kun én, sier McConnell.

(©NTB)

