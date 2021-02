McConnell støtter en eventuell Trump-nominasjon i 2024

Dersom Donald Trump blir Det republikanske partiets presidentkandidat foran valget i 2024, vil veteranen Mitch McConnell stille seg bak kandidaturet.

McConnell, som er republikanernes mindretallsleder i Senatet og en mektig skikkelse i partiet, sier til Fox News at han absolutt vil støtte Trump som kandidat.

Partiveteranen minner samtidig om at det kan skje mye fram til 2024.

– Jeg vet om minst fire medlemmer som har planer om å stille som presidentkandidat, i tillegg til guvernører og andre. Det finnes ingen direkte etterfølger, så det blir et åpent løp og morsomt for dere å dekke, sier han til kanalen.

McConnell stemte for å frifinne Trump under riksrettssaken, men hudflettet deretter den tidligere presidenten og ga ham skylden for at Kongressen ble stormet.

