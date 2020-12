Medier: Buttigieg blir Bidens transportminister – milepæl for amerikanske homofile

Joe Biden har valgt Pete Buttigieg (38) som transportminister, melder flere medier. I så fall blir han den første åpent homofile ministeren i USA noensinne.

Nyhetsbyråene AP og Reuters får bekreftet av kilder at Buttigieg er valgt til transportminister i Bidens påtroppende regjering. CNN og andre medier har meldt at Buttigieg ligger best an i kampen om ministerposten.

Hvis dette blir bekreftet, blir Buttigieg den første åpent homofile som noen gang har sittet i en amerikansk regjering.

– Denne nominasjonen er en milepæl i en kamp som har pågått i flere tiår for å sikre at LHBT-personer er representert i myndighetene på alle nivåer, sier Annise Parker, leder for organisasjonen Victory Institute.

Viktig rolle

Transportdepartementet har blant annet ansvaret for USAs motorveier, fly, og tog. Det er ventet at departementet vil spille en viktig rolle i Biden-administrasjonens arbeid med å få USA ut av den økonomiske krisen i kjølvannet av koronapandemien.

President Donald Trump har i flere år lovet at det vil komme en ny stor transportpakke, men det har ikke blitt noe av.

Joe Biden har tidligere sammenlignet Buttigieg med sin avdøde sønn, Beau.

– Det er det største komplimenten jeg kan gi et menneske. Og som Beau har han en ryggrad av jern, sa Biden på et valgkampstevne sammen med 38-åringen tidligere i år.

Snakker norsk

Får Buttigieg ministerposten, får USA også en norsktalende transportminister.

Buttigieg, kjent i USA som Ordfører Pete etter at han i åtte år var ordfører i South Bend, Indiana, lærte seg norsk blant annet for å lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun.

Buttigieg tok pause fra sin ordførergjerning for å tjene som etterretningsoffiser i Afghanistan. Han har vært gift med ektemannen Chasten siden 2018.

