Medier: Flere knivstukket i synagoge i New York

Flere personer skal lørdag kveld ha blitt knivstukket i en synagoge i Monsey i New York, ifølge medier. Politiet jakter en mistenkt.

Ifølge mediene jakter politiet en mørkhudet, maskert mann som plutselig begynte å knivstikke folk i synagogen Rabbi Rottenburgs Shul.

Ifølge CBS News var det et hanukka-arrangement i synagogen da knivstikken startet. Ifølge lokale medier brukte mannen en machete.

Den jødiske organisasjonen OJPAC melder på Twitter at de første meldingene om knivstikkingen kom inn klokken 21.30 lørdag kveld.

Fem personer skal ha blitt stukket, melder Daily Mail. For to av dem er tilstanden kritisk, ifølge OJPAC.

Gjerningsmannen skal ha flyktet fra åstedet i en bil, men et vitne noterte seg bilens kjennetegn og registreringsnummeret hans. Politiet jakter nå gjerningsmannen.

Politiet i Clarkstown skriver på Twitter at de er på stedet for å bistå lokalt politi. Også politiets antiterrorgruppe i New York bekrefter situasjonen og skriver på Twitter at de «følger nøye med».

Det samme sier riksadvokat Letitia James, som på Twitter skriver at hun er dypt opprørt over situasjonen.

– Det er nulltoleranse for hathandlinger av noe slag, skriver hun.

– Jeg står sammen med det jødiske samfunnet i kveld og hver kveld, tilføyer riksadvokaten hun.

Organisasjonen for jøder i Amerika skriver på Twitter at de ber for ofrene og håper at gjerningsmannen raskt blir pågrepet.

Monsey i New York har rundt 18.000 innbyggere.

(©NTB)