Medier: Frontex involvert da asylsøkere ble presset tilbake i Egeerhavet

Afghanere ser ut fra livbåter under en redningsaksjon som den tyrkiske kystvakten gjennomførte i Egeerhavet i september. Tyrkia oppgir at landet har reddet over 300 mennesker som er blitt utsatt for tilbakepressing på gresk siden bare i september. Foto: Emrah Gurel / AP/ NTB Foto: (NTB scanpix)