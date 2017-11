Medier i Zimbabwe: Robert Mugabe går av

Lokale zimbabwiske medier melder at presidenten Robert Mugabe om kort tid er klar til å gå av.

Den tidligere visepresidenten Emmerson Mnangagwa ventes å forme en ny overgangsregjering sammen med andre opposisjonsledere. Mugabe er på sin side klar til å gå av, melder den zimbabwiske avisen The Financial Gazette.

Samtidig er det kommet meldinger om at opposisjonsleder Morgan Tsvangirai har vendt tilbake til landet. Tsvangirai løftes fram som en trolig statsminister. Den tidligere zimbabwiske finansministeren Tendai Biti har uttalt at han ønsker å delta i en eventuell samlingsregjering, så lenge den inkluderer nettopp Tsvangirai.

– Om Morgan sier han er med, så er jeg også med, sier Biti til Reuters.

– Så det ikke komme

De fleste i Zimbabwe har aldri opplevd noen annen leder enn den nå 93 år gamle presidenten Robert Mugabe.

Han har styrt landet med stadig hardere hånd siden 1980, etter å ha ledet frigjøringskampen mot kolonimakten Storbritannia.

– Dette er det siste jeg så komme, sier den 34-årige advokaten Anesu Vusani Bangidza, som sitter i en bar i hovedstaden Harare.

I likhet med mange andre ble han overrasket over militærets inngripen tirsdag kveld, men håpet er at den skal lede til en bedre framtid for zimbabwere flest.

– Jeg mener det var et nødvendig trekk, sier han.

Grace Mugabe har forlatt landet

Mugabe er satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare tirsdag kveld og natt til onsdag.

Kilder i det politiske miljøet og i Zimbabwes etterretning sier at presten Fidelis Mukonori har engasjert seg for å megle i konflikten mellom militæret og Mugabe. Mukonori ønsker ifølge kildene å megle fram en løsning som innebærer at Mugabe går av.

Mugabe har på sin side avvist prestens håndsrekning, og har insistert på at han er Zimbabwes eneste legitime leder, ifølge Reuters. Det ser ut til å ha snudd.

Det har vært flere spekulasjoner om hvor Mugabes kone, Grace Mugabe, befinner seg. Nå bekrefter lokale kilder i Namibia at hun har forlatt Zimbabwe og har landet i Namibia, hvor hun opprinnelig er fra.

Grace har lenge seilt opp som Robert Mugabes arvtaker, men hun er svært upopulær i landet og har i Harare fått kallenavnet «Disgrace». Den siste tiden har hun vært i en hard maktkamp mot Mnangagwa.

Konflikten handler om hvem som skal overta makten etter den 93 år gamle presidenten, som har styrt Zimbabwe i snart fire tiår.

(©NTB)

Mest sett siste uken