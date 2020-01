Medier: Lederen for Femstjernersbevegelsen gir seg

Luigi Di Maio, Italias utenriksminister og leder for partiet Femstjernersbevegelsen, har gått av som partileder, ifølge italienske medier.

Det er partikilder som onsdag opplyser at Di Maio har gått av men at han fortsetter som utenriksminister. Di Maio selv har varslet en pressekonferanse kl. 17.

Populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) er det største partiet i koalisjonsregjeringen som også omfatter sentrum-venstre-partiet PD. Men partiet gjør det dårlig på meningsmålingene med rundt 16 prosents oppslutning.

Til helgen er det regionalvalg i to italienske regioner, Calabria og Emilia-Romagna. Her ventes det at den høyrepopulistiske Ligaen vil gjøre det godt.

