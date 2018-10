Geir O. Pedersen, Norges ambassadør til Kina, ligger an til å bli FNs nye Syria-utsending, ifølge flere medier.

Den arabiske avisa Asharq Al-Awsat , som har hovedkontor i London, skriver at Pedersen er blitt nominert til stillingen av FNs generalsekretær António Guterres.

– Jeg valgte ham for en stund siden, sier Guterres til avisa.

Det amerikanske magasinet Foreign Policy skriver at Pedersen har seilt opp som den mest aktuelle kandidaten. Opplysningene stammer fra tre kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

– Utakknemlig jobb

Stillingen som Syria-utsending beskrives som en av de mest utakknemlige i internasjonalt diplomati av Foreign Policy.

De siste årene har vestlige land fått gradvis mindre innflytelse på utviklingen i Syria-krigen. I stedet har Russland, Iran og Tyrkia kommet med flere initiativ som skal bidra til å få slutt på konflikten.

Svensk-italienske Staffan de Mistura, som i dag har stillingen som FNs Syria-utsending, sa i forrige uke at han går av i slutten av november. Utenriksdepartementet (UD) opplyser til NTB at de ikke ønsker å kommentere spekulasjonene om at de Mistura kan bli etterfulgt av Geir O. Pedersen.

Pedersen har tidligere vært Norges FN-ambassadør, og har lang fartstid som diplomat i Midtøsten. Han deltok i arbeidet med Oslo-avtalen for 25 år siden og har blant annet vært FNs spesialutsending til Libanon.

Egeland gir seg

Meldingen om at Pedersen kan være aktuell som Syria-utsending, kommer også samtidig som det ble kjent at Jan Egeland slutter som FNs nødhjelpskoordinator for det krigsherjede landet. Han går av i slutten av november, og det er ikke kjent hvem som skal erstatte ham.

Egeland omtalte sin periode i rollen som tre svært utmattende år, og la før helgen ikke skjul på at utviklingen for det meste har vært negativ.

– Det har vært for mange tilbakeslag. Vi har mislyktes oftere enn vi har oppnådd det vi ønsket, sa han til pressekorpset i Genève.

